Прапор "ДНР": матч Ліги чемпіонів ознаменувався витівкою фанатів

Фанати сербського клубу "Црвена Звезда" привезли на матч Ліги чемпіонів із "Баварією" до Мюнхена прапор так званої ДНР.

Про це повідомляє фанатський паблік Troublemakers&Ultras Action в Facebook. "Таку ганчірку помітив один із наших читачів на вчорашньому виїзді сербів до Мюнхена", — йдеться в пості.

Це не перший подібний випадок: раніше вболівальники з Белграда вивішували банери і прапори самопроголошеного терористичного угруповання на домашніх матчах і зустрічі зі "Спартаком" у Москві.

Зазначимо, що в середу, 18 вересня, "Црвена Звезда" програла в гостях "Баварії" в 1-му турі групового раунду Ліги чемпіонів з рахунком 0:3.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Сербії наклав на себе руки ексгравець національної збірної.

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