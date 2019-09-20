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20 вересня • оновлено в 14:34
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Прапор "ДНР": матч Ліги чемпіонів ознаменувався витівкою фанатів

4.3т Читати матеріал російською

Фанати сербського клубу "Црвена Звезда" привезли на матч Ліги чемпіонів із "Баварією" до Мюнхена прапор так званої ДНР.

Про це повідомляє фанатський паблік Troublemakers&Ultras Action в Facebook. "Таку ганчірку помітив один із наших читачів на вчорашньому виїзді сербів до Мюнхена", — йдеться в пості.

Це не перший подібний випадок: раніше вболівальники з Белграда вивішували банери і прапори самопроголошеного терористичного угруповання на домашніх матчах і зустрічі зі "Спартаком" у Москві.

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Зазначимо, що в середу, 18 вересня, "Црвена Звезда" програла в гостях "Баварії" в 1-му турі групового раунду Ліги чемпіонів з рахунком 0:3.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Сербії наклав на себе руки ексгравець національної збірної.

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Тема
Ліга чемпіонів
Місце
Німеччина Мюнхен
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Мосин Клим
Мосин Клим
усе правильно！ теперь собираем манатки и айда на ПМЖ в дыныры))) а то просто тряпочкой махать любой сможет.
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