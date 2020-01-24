Повна заборона: російський футбольний клуб вжив особливих заходів через коронавірус

У російському футбольному клубі "Уфа" вжили особливих заходів для боротьби з епідемією грипу, яка вибухнула в команді на тлі смертельного коронавірусу nCoV, що поширився в Китаї.

Як повідомляє prosportstory в Instagram, головний тренер "Уфи" Вадим Євсєєв на екстрених зборах команди ввів заборону на рукостискання.

Наразі в команді, яка проводить тренувальні збори на Кіпрі, захворіли на грип кілька людей. Всі вони поміщені в карантин. 25 січня "Уфа" проведе контрольний матч на зборах із польським клубом "Шльонськ" (Вроцлав).

Як повідомляв OBOZREVATEL, влада Китаю вжила беспрецедентних заходів безпеки, скасувавши всі спортивні події в країні у зв'язку з епідемією смертельного вірусу.

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