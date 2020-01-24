Повна заборона: російський футбольний клуб вжив особливих заходів через коронавірус

У російському футбольному клубі "Уфа" вжили особливих заходів для боротьби з епідемією грипу, яка вибухнула в команді на тлі смертельного коронавірусу nCoV, що поширився в Китаї.
Як повідомляє prosportstory в Instagram, головний тренер "Уфи" Вадим Євсєєв на екстрених зборах команди ввів заборону на рукостискання.
Як нам стало відомо, на екстреному зборах команди "Уфа" головний тренер Вадим Євсєєв заборонив вітатися за руку. Це зроблено з метою зупинити епідемію грипу. На даний момент кілька людей поміщено в карантин. Про перенесення гостьового матчу "Краснодар" - "Уфа" мови поки не ідёт.Напомнім, "Уфа" проходить збори на Кіпрі. # фкуфа # рпл
Наразі в команді, яка проводить тренувальні збори на Кіпрі, захворіли на грип кілька людей. Всі вони поміщені в карантин. 25 січня "Уфа" проведе контрольний матч на зборах із польським клубом "Шльонськ" (Вроцлав).
Як повідомляв OBOZREVATEL, влада Китаю вжила беспрецедентних заходів безпеки, скасувавши всі спортивні події в країні у зв'язку з епідемією смертельного вірусу.
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