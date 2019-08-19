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"Повинна": Суркіс поставив жорстку умову Михайличенку

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Президент київського "Динамо" Ігор Суркіс зажадав від нового тренера команди Олексія Михайличенка з перших матчів поліпшити результати команди.

Коментуючи зміну наставника, бос "біло-синіх" відзначив, що не сприймає жодних відмазок від нового тренерського штабу.

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Ігор Суркіс

Ігор Суркіс

"Футбол 24"

"Я впевнений, Михайличенко зробить все від себе можливе, він буде працювати 24 години на добу, щоб відродити "Динамо". Команда з наступної гри повинна почати показувати, що вона розуміє, що сталося неприпустиме, повернути довіру вболівальників. З наступної гри, часу на розкачку немає, немає жодної перебудови, "ось ще трошки, зараз новий тренерський штаб прийшов, ми трошки почекаємо", нічого немає. З першої гри з "Олімпіком" – якісна гра, якісний футбол, самовіддача і результат", – підкреслив Суркіс в інтерв'ю програмі "Профутбол" на каналі 2+2.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Ігор Суркіс різко висловився на адресу вболівальників після призначення Олексія Михайличенка на посаду головного тренера "Динамо".

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Особи
Ігор Суркіс Олексій Михайличенко
Місце
Україна Київ
Тег
ФК Динамо Київ
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