"Повинна": Суркіс поставив жорстку умову Михайличенку

Президент київського "Динамо" Ігор Суркіс зажадав від нового тренера команди Олексія Михайличенка з перших матчів поліпшити результати команди.

Коментуючи зміну наставника, бос "біло-синіх" відзначив, що не сприймає жодних відмазок від нового тренерського штабу.

Ігор Суркіс "Футбол 24"

"Я впевнений, Михайличенко зробить все від себе можливе, він буде працювати 24 години на добу, щоб відродити "Динамо". Команда з наступної гри повинна почати показувати, що вона розуміє, що сталося неприпустиме, повернути довіру вболівальників. З наступної гри, часу на розкачку немає, немає жодної перебудови, "ось ще трошки, зараз новий тренерський штаб прийшов, ми трошки почекаємо", нічого немає. З першої гри з "Олімпіком" – якісна гра, якісний футбол, самовіддача і результат", – підкреслив Суркіс в інтерв'ю програмі "Профутбол" на каналі 2+2.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Ігор Суркіс різко висловився на адресу вболівальників після призначення Олексія Михайличенка на посаду головного тренера "Динамо".

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