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28 січня • оновлено в 23:10
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Повинен покинути! Українського футболіста "Шахтаря" вигнали з клубу

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Володар Кубка Португалії-2013 "Віторія Гімарайнш" прийняла рішення достроково повернути орендованого у донецького "Шахтаря" українського захисника Валерія Бондаренка.

Валерій Бондаренко

Валерій Бондаренко

ФК Шахтар

Як повідомляє guimaraes digital, 25-річний українець повинен покинути португальський клуб до закриття зимового трансферного вікна.

Після переходу в "Вікторію" Ізи Салімана, в складі виявилося 5 центральних захисників. З урахуванням того, що клуб виступає виключно в національній першості, керівництво португальцiв визнало невиправданою розкішшю тримати в команді Бондаренка.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, недавно бразильський футболіст "Порту" Алекс Теллес відзначився фантастичним ударом в півфіналі Кубка португальської ліги проти "Віторії Гімарайнш".

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Автор
Максим Богданов
Тема
Чемпіонат Португалії
Тег
ФК Шахтар
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