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5 березня • оновлено в 13:04
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Повернення Ярмоленка після травми знову відкладається: нові подробиці

1.4т
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Український вінгер "Вест Хема" Андрій Ярмоленко повернеться на поле не раніше 15 березня через проблеми зі стегном, яке він травмував ще в середині грудня.

Як повідомляє видання Football.London, наш співвітчизник бере участь у легких тренуваннях з командою, але ще не закінчив повноцінне відновлення. Ярмоленко пропустив вже 13 останніх матчів "Вест Хема" після пошкодження, отриманого у виїзному поєдинку англійської Прем'єр-ліги проти "Саутгемптона" 14 грудня.

Андрій Ярмоленко

Андрій Ярмоленко

Нагадаємо, що минулого тижня українець вперше з'явився на футбольному полі після травми, вийшовши в товариській грі, яка відбулася на тренувальній базі його команди за закритими дверима.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Андрій Ярмоленко втратить половину зарплати у "Вест Хемі", якщо його команда програє боротьбу за виживання і вилетить у другий за силою дивізіон країни.

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Тема
Чемпіонат Англії
Особа
Андрій Ярмоленко
Тег
ФК Вест Хем
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