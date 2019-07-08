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Повернення року: "Динамо" готує несподіваний трансфер

6.6тЧитати матеріал російською

Колишній захисник "Динамо" і збірної України Євген Хачеріді, який виступав до недавнього часу за грецький ПАОК, близький до повернення в київський клуб.

За інформацією PAOK Voice, "Динамо" може повернути 31-річного гравця. Його контракт з ПАОК закінчується цього літа. За 1 рік виступів у Греції Хачеріді зіграв всього в 11 матчах і не зміг забронювати за собою місце в основному складі. Після закінчення сезону Євген самостійно приступив до тренувань в одному зі спортивних залів Києва і весь цей час знаходився в пошуках нового клубу.

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"Шахтар" і Хачеріді: ЗМІ розкрили ситуацію з трансфером

Як повідомляв OBOZREVATEL, одним з претендентів на Хачеріді був донецький "Шахтар".

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Тема
Трансфери
Особа
Євген Хачеріді
Місце
УкраїнаКиїв
Тег
ФК Динамо Київ
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