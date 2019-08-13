"Потрібно переконати": Вернидуб розповів, що чекає від матчу "Динамо" - "Брюгге"

Екс-тренер "Зорі" Юрій Вернидуб розповів, що очікує побачити в матчі-відповіді плей-офф Ліги чемпіонів "Динамо" - "Брюгге". На його думку, на перший план в грі вийде психологія.

"Зараз київське" Динамо", і особливо його головний тренер Олександр Хацкевич, виявилися в не дуже хорошій ситуації. Але все ж, на мій погляд, нічого страшного не сталося навіть після того, як вони програли дві гри поспіль - "Брюгге" на виїзді і "Шахтарю" в чемпіонаті. Зараз для тренерського штабу "Динамо" найважливіше - повернути психологічний стан футболістів в правильне русло, пояснити їм, що відступати нікуди", - цитує Вернидуба "Сегодня".

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Спеціаліст висловив думку, що футболісти киян повинні зіграти агресивно та по-спортивному нахабно.

"Динамо" має зіграти не просто в атакуючий футбол, а в нахабний футбол, в хорошому сенсі цього слова, який змусить "Брюгге" відчувати себе некомфортно і помилятися. Але при цьому необхідно врахувати і свої помилки, які були допущені в попередніх матчах. Така кількість браку в передачах, така кількість втрат в центрі поля взагалі не властиві для "Динамо". Вони можуть грати набагато краще", - сказав Вернидуб.

За його словами, динамівці мають хороший шанс "заткнути рот" критикам.

"Потрібно переконати футболістів, що вони - професіонали, і перемога важлива насамперед для них. Головне зараз - потрапити в груповий етап ЛЧ. Тоді критики стихнуть, і хлопцям стане набагато простіше і спокійніше. Я впевнений, що завдання виходу в групу динамівці не тільки можуть, а просто зобов'язані вирішити. А що стосується Хацкевича, думаю, він знайде ту тактичну схему, яка принесе необхідний результат", - додав Юрій Вернидуб.

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