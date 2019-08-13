Головна Новини
Мова Язык
Економіка Шоу

/ Новини футболу

"Потрібно переконати": Вернидуб розповів, що чекає від матчу "Динамо" - "Брюгге"

Читати матеріал російською

Екс-тренер "Зорі" Юрій Вернидуб розповів, що очікує побачити в матчі-відповіді плей-офф Ліги чемпіонів "Динамо" - "Брюгге". На його думку, на перший план в грі вийде психологія.

"Зараз київське" Динамо", і особливо його головний тренер Олександр Хацкевич, виявилися в не дуже хорошій ситуації. Але все ж, на мій погляд, нічого страшного не сталося навіть після того, як вони програли дві гри поспіль - "Брюгге" на виїзді і "Шахтарю" в чемпіонаті. Зараз для тренерського штабу "Динамо" найважливіше - повернути психологічний стан футболістів в правильне русло, пояснити їм, що відступати нікуди", - цитує Вернидуба "Сегодня".

"Динамо" сподівається пройти "Брюгге" в Києві

"Динамо" сподівається пройти "Брюгге" в Києві

ФК "Динамо"

Новини
Динамо – Брюгге: дивитися онлайн матч Ліги чемпіонів

Спеціаліст висловив думку, що футболісти киян повинні зіграти агресивно та по-спортивному нахабно.

"Динамо" має зіграти не просто в атакуючий футбол, а в нахабний футбол, в хорошому сенсі цього слова, який змусить "Брюгге" відчувати себе некомфортно і помилятися. Але при цьому необхідно врахувати і свої помилки, які були допущені в попередніх матчах. Така кількість браку в передачах, така кількість втрат в центрі поля взагалі не властиві для "Динамо". Вони можуть грати набагато краще", - сказав Вернидуб.

Новини
Динамо – Брюгге: дивитися відеотрансляцію матчу Ліги чемпіонів

За його словами, динамівці мають хороший шанс "заткнути рот" критикам.

"Потрібно переконати футболістів, що вони - професіонали, і перемога важлива насамперед для них. Головне зараз - потрапити в груповий етап ЛЧ. Тоді критики стихнуть, і хлопцям стане набагато простіше і спокійніше. Я впевнений, що завдання виходу в групу динамівці не тільки можуть, а просто зобов'язані вирішити. А що стосується Хацкевича, думаю, він знайде ту тактичну схему, яка принесе необхідний результат", - додав Юрій Вернидуб.

Як повідомляв OBOZREVATEL, перед матчем "Динамо" - "Брюгге" УЄФА закрив 20 секторів НСК "Олімпійський". Також ми повідомляли, де і за скільки купити квитки на поєдинок Ліги чемпіонів.

Найкрасивіші дівчата у нас в Instagram!

Читайте всі новини по темі "Ліга чемпіонів" на сайті "OBOZREVATEL".

Теми
Ліга чемпіонів Динамо – Брюгге
Особа
Юрій Вернидуб
Місце
Україна Київ
Теги
ФК Динамо Київ ФК Брюгге
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані

Блоги / думки

ads pixel
Загрузка...