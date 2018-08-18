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"Потрібно бути готовим": Блохін дав пораду "Динамо"

3.2тЧитати новину російською

Колишній тренер "Динамо" Олег Блохін оцінив виступ киян у кваліфікації Ліги чемпіонів і порадив команді бути більш різноманітною в атакуючому плані.

"Видно, що зараз тренерський штаб багато часу приділяє організації гри в обороні."Динамо" в матчах з більш-менш рівними суперниками в основному грає від оборони, роблячи ставку на контратаки. У позиційному нападі поки команда ще відчуває деякі труднощі. Але команда молода , я впевнений, робота в цьому напрямку теж ведеться. У єврокубках потрібно бути готовим до різних варіантів ведення гри. Суперників багато і всі вони діють в різному стилі, не схожі один на одного", - цитує Блохіна ua-football .

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Нагадаємо, що "Динамо" за сумою двох матчів з чехами пройшло в плей-офф відбору Ліги чемпіонів. Пізніше став відомий суперник киян в цій стадії турніру.

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Тема
Ліга чемпіонів
Особа
Олег Блохін
Об'єкт
ФК Динамо Київ
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