Послався на УЄФА: "Шахтар" різко засудив фанатів через матч із "Динамо"

Футбольний клуб "Шахтар" виступив із офіційною позицією з питання проявів расизму в матчі з "Динамо" (1:0) в 14 турі Прем'єр-ліги, який відбувся в Харкові.

ФК "Шахтар"

"Шахтар" виступає категорично проти будь-яких проявів расизму, расової дискримінації, ксенофобії та пов'язаної з ними нетерпимості. Не може бути ніякого виправдання тим, хто завдає образи, ґрунтуючись на кольорі шкіри, релігійних або політичних переконаннях. Така поведінка неприпустима в цивілізованих країнах і футбольних чемпіонатах. УЄФА застосовує найсуворіші санкції до тих клубів і асоціацій, чиї вболівальники проявляють расизм на матчах", – сказано у повідомленні на офіційному сайті ФК "Шахтар".

Також "гірники" заявляють, що вони – "велика футбольна сім'я, якій такі принизливі інциденти завдають біль і розчарування".

"Ми засуджуємо подібну поведінку глядачів, завжди будемо виступати на підтримку й захист наших гравців. Закликаємо футбольні органи й клуби зупинити расизм на стадіонах", – йдеться в заяві донецького клубу.

Нагадаємо, матч "Шахтар" – "Динамо" був призупинений на декілька хвилин через расистські кричалки з боку ультрас киян на адресу гравців "Шахтаря". Перед зупинкою зустрічі Тайсон, який не витримав образ, показав вболівальникам середній палець, за що отримав червону картку.

Як повідомляв OBOZREVATEL, "Динамо" також жорстко відреагувало на скандал в матчі з "Шахтарем".

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