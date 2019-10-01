Порятунок "Шахтаря" і ганьба Москви: результати Ліги чемпіонів 1 жовтня

Матчами в групах А, B, С і D стартував 2-й тур футбольної Ліги чемпіонів сезону 2019/2020.

Увага українських уболівальників була прикута до Мілану, де на легендарному "Сан Сіро" донецький "Шахтар" вирвав перемогу в італійської "Аталанти" (2:1). Гол на останній секунді 5-ї доданої хвилини забив Манор Соломон, а в першому таймі Андрій Пятов відбив пенальті.

Крім того, варто відзначити суху поразку російського "Локомотива". "Залізничники" під керівництвом Юрія Сьоміна були биті іспанськими гостями з "Атлетіко" (0:2).

Несподіваний результат був зафіксований у Мадриді, де "Реал" не зміг обіграти скромний "Брюгге". Після першого тайму королівський клуб "горів" 0:2, змусивши Зідана вигнати з поля голкіпера Тібо Куртуа.

Всі результати 1 жовтня.

Група A

"Реал Мадрид" Іспанія – "Брюгге" Бельгія 2:2 (0:2, 2:0) Голи: 0:1 – 9 Бонавентуре, 0:2 – 39 Бонавентуре, 1:2 – 55 Рамос, 2:2 – 85 Каземіро.

Реал Мадрид – Куртуа (Ареоля, 46), Карвахаль, Варан, Рамос, Начо (Марсело, 46), Модріч, Каземіро, Кроос, Васкес (Вінісіус Жуніор, 67), Бензема, Азар.

Брюгге – Міньоле, Мата, Мехелен, Делі, Рітс, Діатто, Соболь, Вормер, Ванаку, Бонавентуре (Опенда, 71; Колс, 87), Тау (Схрейверс, 90).

Попередження: Міньоле (69), Опенда (77), Вормер (78), Азар (90).

Вилучення: Вормер (84).

"Галатасарай" Туреччина – ПСЖ Франція 0:1 Гол: 0:1 – 52 Мауро Ікарді.

Галатасарай – Муслера, Луйіндама, Маркао Тейшейра, Маріано, Нагатомо (Байрам, 77), Донк, Сері, Бельханда (Фегулі, 62), Нзонзі, Бабел (Андоні, 64), Фалькао.

ПСЖ – Навас, Тіаго Сілва, Меньє, Бернат, Маркіньос, Ді Марія (Еррера, 83), Гуйє, Сарабія (Ерік Максім Шупо-Мотінг, 71), Верратті, Кімпембе, Мауро Ікарді (Мбаппе, 61).

Попередження: Мауро Ікарді (7), Ді Марія (80), Маркао Тейшейра (86).

Група B

"Тоттенхем" Англія – "Баварія" Німеччина 2:7 Голи: 1:0 – 12 Сон Хин Мін, 1:1 – 15 Кіммі, 1:2 – 45 Левандовскі, 1:3 – 53 Гнабрі, 1:4 – 55 Гнабрі, 2:4 – 61, пенальті Кейн, 2:5 – 83 Гнабрі, 2:6 – 87 Левандовскі, 2:7 – 88 Гнабрі.

Тоттенхем – Льоріс, Вертонген, Роуз, Алдервейрелд, Орье, Уінкс (Ламела, 81), Ндомбеле (Еріксен, 64), Аллі (Лукас Моура, 71), Сіссоко, Сон Хин Мін, Кейн.

Баварія – Нойер, Алаба (Алькантара, 46), Павар, Боатенг (Мартінес, 72), Кіммі, Толіссо, Коутіньйо, Коман (Перішич, 71), Гнабрі, Зюле, Левандовскі.

Попередження: Гнабрі (25), Ндомбеле (42), Кейн (46).

"Црвена Звезда" Сербія – "Олімпіакос" Греція 2:1 Голи: 0:1 – 37 Рубен Семеду, 1:1 – 62 Вулич, 2:1 – 87 Мілуновіч.

Црвена Звезда – Борян, Мілуновіч, Дегенек, Гобеліч, Родич, Йованчіч (Вулич, 55), Марін, Каньяс (Петрович, 73), ван Ла Парра (Боачі, 61), Гарсія, Томане.

Олімпіакос – Жозе Са, Рубен Семеду, Цімікас, Торосидіс, Мерья, Бухалакіс, Камара, Масурас (Ельабделлауі, 79), Бензия , Герреро, Ловере (Поденсе, 61).

Попередження: Родич (26), ван Ла Парра (36), Бензия (42), Боачі (80), Петрович (83).

Вилучення: Бензия (57).

Група C

"Аталанта" Італія – "Шахтар" Україна 1:2 (1:1, 0:1) Голи: 1:0 – 28 Сапата, 1:1 – 41 Мораес, 1:2 – 90 Соломон.

Аталанта – Голліні, Толо, Паломіно, Масьєлло (Мюріель, 68), Хатебур (Госенс, 57), де Рон, Пашаліч, Кастаньо, Гомес, Ілічіч (Малиновський, 57), Сапата.

Шахтар – Пятов, Болбат (Додо, 90), Кривцов, Матвієнко, Ісмаїлі, Степаненко, Марлос (Коноплянка, 86), Коваленко, Алан Патрік (Соломон, 69), Тайсон, Мораес.

Попередження: Кривцов (15), Степаненко (35), Ілічіч (44), Мораес (45), де Рон (49), Болбат (64), Толо (80), Малиновський (90).

"Манчестер Сіті" Англія – "Динамо" Загреб Хорватія 1:0 Гол: 1:0 – 66 Стерлінг.

Манчестер Сіті – Едерсон, Жоау Канселье, Отаменді, Менді, Фернандіньо, Сільва, Родрі Ернандес, Бернарду Сілва (Стерлінг, 56), Гюндоган, Марез, Агуеро.

Динамо Загреб – Ліваковіч, Періч, Стоянович, Леовац, Теофіль-Катрін (Гаврановіч, 76), Ольмо, Адемі, Оршіч (Гояк, 62), Моро, Ділавер, Петкович.

Попередження: Жоау Канселье (19), Періч (69).

Група D

"Локомотив" Росія – "Атлетіко" Іспанія 0:2 Голи: 0:1 – 48 Жоау Фелікс, 0:2 – 58 Томас.

Локомотив – Гільєрме, Рибус, Серкейра, Хеведес, Ігнатьєв (Едер, 80), Крихов'як, Жоау Маріу, Жемалетдінов (Ідову, 33), Баринов, Чорлука, Смолов (Коломейцев, 83).

Атлетіко – Хмара, Хіменес, Лоді, Арьяс, Феліпе, Томас, Коке (Корреа, 87), Сауль, Жоау Фелікс (Ермосо, 84), Мората, Дієго Коста (Лемар, 77).

Попередження: Томас (29), Ігнатьєв (62), Феліпе (82), Жоау Маріу (85).

"Ювентус" Італія – "Байєр" Німеччина 3:0 Голи: 1:0 – 17 Ігуаїн, 2:0 – 61 Федеріко Бернардескі, 3:0 – 88 Роналду.

Ювентус – Шченсни, де Лігт, Бонуччі, Алекс Сандро, Хедіра (Бентанкур, 74), Куадрадо, Матюїді, Пьянич, Федеріко Бернардескі (Ремзі, 78), Роналду, Ігуаїн (Диба, 83).

Байєр – Градецький, Та, Венделл, Бендер, Вайзер, Баумгартлінгер, Хавертц, Чарлес Арангіс (Дейлі Сінкгравен, 80), Демірбай (Амірі, 46), Аларіх (Пауліньо, 68), Фолланд.

Попередження: Чарлес Арангіс (19), Куадрадо (55).

Як повідомляв OBOZREVATEL, 18 вересня "гірники" програли англійському "Манчестер Сіті" в 1-му турі нового сезону Ліги чемпіонів. Матч у Харкові на переповненому ОСК "Металіст" завершився з рахунком 0:3.

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