Порятунок для Реброва: результати плей-оф Ліги чемпіонів 23 вересня

Трьома поєдинками в Генті, Мольде і Піреї завершилася перша половина плей-оф Ліги чемпіонів сезону 2020/2021.

Шість команд провели свої перші поєдинки двоматчевого протистояння за право виступити в груповому етапі найпрестижнішого клубного турніру Старого Світу.

Найбільший інтерес українських уболівальників привернув матч в Бельгії, де київське "Динамо" здобуло прекрасну перемогу над місцевим "Гентом".

Серед інших результатів варто відзначити результативну нічию угорського "Ференцвароша", який тренує легендарний українець Сергій Ребров.

Рахунок 3:3 за три хвилини до фінального свистка зробив ще один представник нашої країни – Ігор Харатін.

Плей-оф Ліги чемпіонів:результати 23 вересня

"Гент" Бельгія – "Динамо" Україна 1:2 (1:1, 0:1)

Голи: 0:1 – 9 Супряга, 1:1 – 41 Кляйндінст, 1:2 – 79 де Пена.

Гент – Руф, Нгаде-Нгаджуі, Пластун, Кастро-Монтес, Нуріу Фортуна, Безус, Оджіджа-Офое (Ботак, 62), Дорш, Овусу, Депуатр (Мохаммаді, 72), Яремчук (Кляйндінст, 25).

Динамо – Бущан, Кендзьора, Миколенко, Караваєв, Забарний, Сидорчук, Буяльський, де Пена, Шапаренко (Шепелєв, 82), Родрігеш (Циганков, 59), Супряга (Вербич, 66).

Попередження: Нуріу Фортуна (13), Родрігеш (31), Безус (50), Оджіджа-Офое (56), Шепелев (87).

Вилучення: Безус (53).

"Мольде" Норвегія – "Ференцварош" Угорщина 3:3 (0:1, 3:2)

Голи: 0:1 – 7 Болі, 0:2 – 52 Узун, 1:2 – 55 Джеймс, 2:2 – 65 Ейкрем, 3:2 – 83 Еллінгсен, 3:3 – 87, пенальті Харатін.

Мольде – Лінде, Еллінгсен, Грегерсен, Хеуген, Ейкрем (Омоіджуанфо, 81), Хестад, Еурснес, Хуссайн, Джеймс (Болл, 89), Кнудтсон (Брюнхільдсен, 57), Уінг.

Ференцварош – Дібус, Блажіч, Фрімпонг, Чівіч, Лаідуні, Харатін, Сомаліу (Шигера, 71), Нген (Ізаел, 88), Ботка, Болі (Зубков, 73), Узун.

Попередження: Еурснес (9), Кнудтсон (43), Хуссайн (58), Грегерсен (90).

"Олімпіакос" Греція – "Омонія" Кіпр 2:0 (0:0, 2:0)

Голи: 1:0 – 69, пенальті Вальбуена, 2:0 – 90 Ель-Арабі.

Олімпіакос – Жозе Са, Холебас, Ба, Рафінья, Рубен Семеду, Масурас (Ранджеловіч, 59), Вальбуена, Камара, Фортуніс (Ель-Арабі, 59), Бухалакіс, Хассан (Мвіла, 76).

Омонія – Фрейтас, Люфтнер, Лецьякс, Ланг, Губочан, Ботеак (Лоізу, 87), Вітор Гомеш, Гомес, Папуліс (Асанте, 81), Сені (Дюриш, 46), Тіаго Сантос.

Попередження: Вітор Гомеш (26), Люфтнер (42), Ботеак (44), Рубен Семеду (48), Лецьякс (69).

Як повідомляв OBOZREVATEL, напередодні були зіграні перші в Краснодарі, Тель-Авіві і Празі. У Росії "Краснодар" врятувався від поразки, забивши поспіль двічі грецькому ПАОКу.