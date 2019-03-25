Португалія втратила Роналду в матчі з Сербією

Капітан збірної Португалії Кріштіану Роналду достроково завершив матч 2-го туру кваліфікації Євро-2020 проти Сербії.

Знаменитий форвард "Ювентуса" отримав пошкодження на 29-й хвилині зустрічі і був змушений покинути поле. Його замінив півзахисник Пицци.

За попередніми даними у нападника м'язова травма правого стегна.

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