Португалія втратила Роналду в матчі з Сербією

Капітан збірної Португалії Кріштіану Роналду достроково завершив матч 2-го туру кваліфікації Євро-2020 проти Сербії.
Знаменитий форвард "Ювентуса" отримав пошкодження на 29-й хвилині зустрічі і був змушений покинути поле. Його замінив півзахисник Пицци.
За попередніми даними у нападника м'язова травма правого стегна.
Cristiano Ronaldo was just forced off with what looks like a hamstring injury during #PORSER. Could he miss the Champions League game (s) against Ajax? pic.twitter.com/GHSg1Zz38D- AjaxTimes (@ajaxtimes) 25 березня 2019 р
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