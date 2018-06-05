"Poroshenko 1": "Реал" відзначив президента України - фотофакт

Президент України Петро Порошенко під час візиту до Іспанії відвідав домашній стадіон найсильнішого клубу Європи - мадридського "Реала". На легендарному "Сантьяго Бернабеу" глава держави зустрівся з босом "вершкових" Флорентіно Пересом.

Порошенко привітав президента "Реала" з перемогою в Лізі чемпіонів, яку іспанці здобули в Києві, обігравши на НСК "Олімпійський" англійський "Ліверпуль". У свою чергу Перес презентував українському президенту іменну футболку з першим номером.

ФК "Реал" Мадрид

ФК "Реал" Мадрид

Крім того, для Петра Порошенка була організована екскурсія по стадіону мадридського клубу: президент України відвідав музей "Реала", побував в роздягальнях і випробував поле "Сантьяго Бернабеу".

ФК "Реал" Мадрид

ФК "Реал" Мадрид

Як повідомляв OBOZREVATEL, легендарний Зінедін Зідан після перемоги у фіналі Ліги чемпіонів сенсаційно подав у відставку з поста головного тренера "Реала".