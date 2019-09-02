Помер знаменитий український спортивний журналіст

У Києві на 53-му році життя помер знаменитий спортивний журналіст і коментатор Олександр Журахівський.

Про це на своїй сторінці в Facebook повідомив його давній колега Руслан Свірін. "Тільки день тому розповідав одній людині про перший склад спортредакціі "Інтера "на чолі з Олександром Журахівським. І ось сумна звістка – він пішов за обрій. Тут і слів немає. Один смуток. Скільки років разом пропрацювали, скільки подій були висвітлено... Спочивай з миром, Олександре..." – написав Свірін

Facebook Олександра Жураховського

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Журахівський відомий по своїй роботі на телеканалах "Інтер" і "Перший національний", останнім часом був ведучим на радіо "Ера". Крім роботи в кадрі Олександр відомий і своєю коментаторською діяльностю.

Саме йому належить культова фраза "Сашко, де ти гуляв", сказана під час легендарного матчу плей-офф Євро-2000 Словенія – Україна. Таким чином коментатор того матчу відреагував на гол у ворота Олександра Шовковського з центру поля.

Редакція OBOZREVATEL висловлює співчуття близьким і рідним Олександра Журахівського.

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