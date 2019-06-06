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Бомжував: помер екс-гравець київського "Динамо"

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Колишній захисник київського "Динамо", харківського "Металіста" і московського ЦСКА Борис Деркач, який ледь не помер у Південно-Східній Азії й тільки травні повернувся в Україну, помер у Харкові у віці 56 років.

За повідомленням видання Фокус, у Деркача були серйозні проблеми зі здоров'ям. Його поховали на одному з харківських цвинтарів.

Нагадаємо, що чемпіон СРСР-90 Деркач до складу "Динамо" потрапив із другої спроби і навесні 1990-го доклав дублем московський ЦСКА в золотому матчі чемпіонату СРСР. Кияни виграли 4:1, а другий гол захисника став одним із кращих у сезоні.

Після розвалу СРСР грав у Болгарії, Угорщині, де зв'язався з криміналітетом і потрапив до в'язниці. Відсидівши, повернувся в Україну і працював скаутом у харківському "Металісті". Після того, як команда перестала існувати, подався на заробітки в Південно-Східну Азію, де знову зв'язався з місцевими кримінальниками.

Своє 55-річчя Борис зустрів у січні в статусі бомжа в Куала-Лумпурі (Малайзія). А ще через декілька місяців стало відомо, що Деркач перебуває в госпіталі – хворий, деморалізований і, загалом, нікому не потрібний. Колишньому футболістові загрожувала в'язниця на чужині.

Борис Деркач у клініці Куала-Лумпура

Борис Деркач у клініці Куала-Лумпура

Фокус

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За допомогою добрих людей Деркач повернувся до Харкова, але роки пияцтва й поневірянь підірвали його здоров'я.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Стокгольмі у вівторок, 4 червня, на 90-му році життя помер легендарний президент Європейського футбольного союзу (УЄФА) Леннарт Йоханссон.

Про це повідомила Шведська футбольна асоціація. Функціонер був президентом УЄФА з 1990-й по 2007 рік. Він знаменитий тим, що реформував Кубок європейських чемпіонів у Лігу чемпіонів, яка стала одним із найприбутковіших і престижних турнірів союзу.

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ФК Динамо КиївФК Металіст
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