19-річний футболіст "Аталанти", який на правах оренди виступав за клуб із Серії D "Леньяно", Андреа Рінальді помер в лікарні після пережитої аневризми мозку.

Як повідомляє видання Football-Italia, в п'ятницю, 8 травня, йому стало погано під час домашнього тренування, в результаті чого він був доставлений у відділення інтенсивної терапії у важкому стані. Лікарі не зуміли врятувати його життя.

Андреа Рінальді Notizie Calcio Napoli

"Неймовірний хлопець, який був прикладом для всіх. Від імені всього клубу я висловлюю найглибші співчуття родині Рінальді. Він віддавав всі сили на полі, намагаючись порадувати уболівальників" Леньяно"", – сказав головний тренер команди.

Молодий футболіст був вихованцем "Аталанти". Він потрапив у клубну академію в 13 років і допоміг команді виграти чемпіонат Італії та Суперкубок країни у віковій категорії до 17 років.

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