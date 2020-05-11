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11 травня • оновлено в 16:47
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Помер 19-річний футболіст "Аталанти" Андреа Рінальді

2.4т
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19-річний футболіст "Аталанти", який на правах оренди виступав за клуб із Серії D "Леньяно", Андреа Рінальді помер в лікарні після пережитої аневризми мозку.

Як повідомляє видання Football-Italia, в п'ятницю, 8 травня, йому стало погано під час домашнього тренування, в результаті чого він був доставлений у відділення інтенсивної терапії у важкому стані. Лікарі не зуміли врятувати його життя.

Андреа Рінальді

Андреа Рінальді

Notizie Calcio Napoli

"Неймовірний хлопець, який був прикладом для всіх. Від імені всього клубу я висловлюю найглибші співчуття родині Рінальді. Він віддавав всі сили на полі, намагаючись порадувати уболівальників" Леньяно"", – сказав головний тренер команди.

Молодий футболіст був вихованцем "Аталанти". Він потрапив у клубну академію в 13 років і допоміг команді виграти чемпіонат Італії та Суперкубок країни у віковій категорії до 17 років.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 21-річний футболіст "Індепендьєнте" Кайо Сілва запустив повітряного змія і помер від удару струмом.

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Автор
Михайло Морозов Михайло Морозов
Теги
смерть ФК Аталанта
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