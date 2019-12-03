Головна Новини
3 грудня • оновлено в 20:42
МоваЯзык
Економіка Шоу

/ Новини футболу

Поліція зробила гучну заяву про розслідування "договірняків" в українському футболі

Читати матеріал російською

Національна поліція припинила слідство у справі про корупцію та договірні матчі в чемпіонатах України всіх рівнів.

Як повідомляє "Укрінформ", станом на 21 листопада Головне слідче управління (ГСУ) Нацполіціі припинило розслідування на період процесуальних дій в рамках міжнародного співробітництва. У ГСУ не повідомили, про які саме процесуальні дії йдеться.

Договірні матчі в Україні

Договірні матчі в Україні

Олігарх

Новини
Золотий м'яч-2019: як голосувала Україна

Нагадаємо, що в травні 2018 року в Нацполіціі, МВС, Генпрокуратурі та Федерації футболу України (тепер УАФ) відзвітували про проведення 40 обшуків на території 10 областей. Внаслідок слідчої роботи була задокументована діяльність п'яти злочинних організацій та 35 футбольних клубів.

За інформацією "Української правди", до договірних матчів можуть бути причетні п'ять клубів української Прем'єр-ліги: "Олімпік", "Десна", "Ворскла", "Зоря" та "Олександрія".

Як повідомляв OBOZREVATEL, львівські "Карпати" звернулися до міської влади з проханням надати обіцяну допомогу клубу.

Про спорт у всій красі – в нашому Instagram!

Читайте всі новини по темі "Прем'єр-ліга України" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Прем'єр-ліга України
Тег
Національна поліція України
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
2
1
Смішно
3
Цікаво
4
Сумно
1
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новини спорту

Топпублікації

Топблоги