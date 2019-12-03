Поліція зробила гучну заяву про розслідування "договірняків" в українському футболі

Національна поліція припинила слідство у справі про корупцію та договірні матчі в чемпіонатах України всіх рівнів.

Як повідомляє "Укрінформ", станом на 21 листопада Головне слідче управління (ГСУ) Нацполіціі припинило розслідування на період процесуальних дій в рамках міжнародного співробітництва. У ГСУ не повідомили, про які саме процесуальні дії йдеться.

Договірні матчі в Україні Олігарх

Нагадаємо, що в травні 2018 року в Нацполіціі, МВС, Генпрокуратурі та Федерації футболу України (тепер УАФ) відзвітували про проведення 40 обшуків на території 10 областей. Внаслідок слідчої роботи була задокументована діяльність п'яти злочинних організацій та 35 футбольних клубів.

За інформацією "Української правди", до договірних матчів можуть бути причетні п'ять клубів української Прем'єр-ліги: "Олімпік", "Десна", "Ворскла", "Зоря" та "Олександрія".

Як повідомляв OBOZREVATEL, львівські "Карпати" звернулися до міської влади з проханням надати обіцяну допомогу клубу.

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