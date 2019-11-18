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18 листопада • оновлено в 23:18
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"Політичне питання": Мутко виступив проти іноземців у російському футболі

1.7т
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Колишній президент Російського футбольного союзу (РФС) Віталій Мутко виступив проти легіонерів в чемпіонаті РФ.

На думку скандального функціонера, який є фігурантом грандіозного допінгового скандалу з російськими спортсменами, Прем'єр-ліга РФ повинна працювати в інтересах національної збірної.

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"Політичне питання": Мутко виступив проти іноземців у російському футболі

"Це політичне питання. Моя позиція проста: ми повинні виходити з того, що є спортивне громадянство. Якщо ти граєш за іншу збірну, то чому тебе повинні тренувати тут, в Росії? Я читаю, знаю інші думки, але якщо ти не будеш захищати свій ринок, його займуть інші", – наводить слова Мутко ТАСС.

Як повідомляв OBOZREVATEL, збірна Росії з футболу зазнала розгромної поразки від Бельгії в останньому домашньому матчі відбору на Євро-2020.

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Автор
Олександр Чеканов Олександр Чеканов
Особа
Віталій Мутко
Тег
збірна Росії з футболу
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Evlanov Sergey
Evlanov Sergey
Венигрет для венгров, ацедофмлин для ацедофилов, баранки для баранов! А куда иностранцев из сборной денешь?
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