"Політичне питання": Мутко виступив проти іноземців у російському футболі

Колишній президент Російського футбольного союзу (РФС) Віталій Мутко виступив проти легіонерів в чемпіонаті РФ.

На думку скандального функціонера, який є фігурантом грандіозного допінгового скандалу з російськими спортсменами, Прем'єр-ліга РФ повинна працювати в інтересах національної збірної.

"Це політичне питання. Моя позиція проста: ми повинні виходити з того, що є спортивне громадянство. Якщо ти граєш за іншу збірну, то чому тебе повинні тренувати тут, в Росії? Я читаю, знаю інші думки, але якщо ти не будеш захищати свій ринок, його займуть інші", – наводить слова Мутко ТАСС.

Як повідомляв OBOZREVATEL, збірна Росії з футболу зазнала розгромної поразки від Бельгії в останньому домашньому матчі відбору на Євро-2020.

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