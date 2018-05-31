Зідану запропонували роботу в Україні

Знаменитий французькому тренеру Зінедіну Зідану запропонував роботу МФК "Миколаїв". Клуб Першої ліги України відповідну пропозицію розмістив у себе в Twitter.
🔥🔥🔥 #WelcomeZidane pic.twitter.com/vlChCP4c4y- MFC Mykolaiv (@mfcmykolaiv) 31 травня 2018 р
Крім того, прес-служба української команди продемонструвала, як могла виглядати реакція фахівця на таку пропозицію.
Коли отримав пропозицію очолити @mfcmykolaiv #WelcomeZidane @realmadrid pic.twitter.com/eE6IqhMP3J- MFC Mykolaiv (@mfcmykolaiv) 31 травня 2018 р
Нагадаємо, що 31 травня Зідан на спеціальній прес-конференції оголосив про те, що покидає мадридський "Реал".
У свою чергу президент переможця Ліги чемпіонів Флорентіно Перес зізнався, що такий крок з боку тренера став для нього повною несподіванкою.