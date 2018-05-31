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Зідану запропонували роботу в Україні

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Знаменитий французькому тренеру Зінедіну Зідану запропонував роботу МФК "Миколаїв". Клуб Першої ліги України відповідну пропозицію розмістив у себе в Twitter.

Крім того, прес-служба української команди продемонструвала, як могла виглядати реакція фахівця на таку пропозицію.

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Нагадаємо, що 31 травня Зідан на спеціальній прес-конференції оголосив про те, що покидає мадридський "Реал".

У свою чергу президент переможця Ліги чемпіонів Флорентіно Перес зізнався, що такий крок з боку тренера став для нього повною несподіванкою.

Особа
Зінедін Зідан
Місце
Україна
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