Зідану запропонували роботу в Україні

Знаменитий французькому тренеру Зінедіну Зідану запропонував роботу МФК "Миколаїв". Клуб Першої ліги України відповідну пропозицію розмістив у себе в Twitter.

Крім того, прес-служба української команди продемонструвала, як могла виглядати реакція фахівця на таку пропозицію.

Нагадаємо, що 31 травня Зідан на спеціальній прес-конференції оголосив про те, що покидає мадридський "Реал".

У свою чергу президент переможця Ліги чемпіонів Флорентіно Перес зізнався, що такий крок з боку тренера став для нього повною несподіванкою.