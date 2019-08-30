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"Показуха": Росію запідозрили в грандіозному обмані перед Євро-2020

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Санкт-Петербург є одним з 12 міст-господарів фінального турніру Євро-2020 з футболу. На чотири матчі, які пройдуть в місті на Неві, Росія витратить майже 100 мільйонів доларів.

Як повідомляє російська служба "Радіо Свобода", такі дані містить проект постанови уряду Росії "Про Програму підготовки до проведення в РФ чемпіонату Європи з футболу UEFA 2020 року".

На проведення чемпіонату світу-2018, який відбувся в Росії, з бюджету було витрачено більше 10 млрд доларів, але тоді значна частина коштів пішла на будівництво нових стадіонів і інфраструктури, до того ж ішлося про 64 матчі в 11 містах.

Будівництво "Газпром Арени" в Санкт-Петербурзі, архівне фото

Будівництво "Газпром Арени" в Санкт-Петербурзі, архівне фото

svoboda.org

Зараз же точно відомо, що ігри Євро-2020 пройдуть на вже готовій "Газпром Арені", і вся відповідна інфраструктура для їх проведення в Санкт-Петербурзі вже є.

З приводу цього російські користувачі в інтернеті висловлюють обурення, звинувачуючи владу в грандіозному обмані.

"Цікаво, а що там будуть готувати майже на 100 млн доларів, адже там новий стадіон, інфраструктура є і недавно там проводився ЧС. Щось нагадує мені це: стадіон, Пітер, багато грошей", - написав уболівальник.

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"Щось мало. За такі гроші в Пітері можна тільки яму викопати", "Чемпіони світу з показухи", "Всі країни разом узяті, які приймають Євро-2020, витратять менше, ніж Росія", - коментують інші користувачі.

Матчі Євро-2020 відбудуться наступного літа, з 12 червня по 12 липня. Вперше в історії турнір пройде не на території однієї країни або двох країн, що межують одна з одною, а відразу в одинадцяти європейських державах. Півфінали і фінал відбудуться в Лондоні.

Як повідомляв OBOZREVATEL, УЄФА заявив, що отримав рекордну кількість заявок від уболівальників на покупку квитків на ігри Євро-2020.

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Тема
Євро-2020
Місце
Росія Санкт-Петербург
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Цимельман Филя
Цимельман Филя
Услышав сумму в 100 млн долларов у чубатых внезапно закапала слюна...
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Чорный Сашко
Чорный Сашко
Очередные набросы на вентилятор от радио сво(лочи)боды для либерастных нытиков, которым лишь бы отнять и поделить)) этим дБлам просвещается: https://mobile.twitter.com/AirlinerRu/status/1009475872007639040/photo/1
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