"Погана організація": легіонер "Динамо" влаштував демарш, згадавши про "Шахтар"

Захисник київського "Динамо" Карлос Самбрано розкритикував принципи організації гри та роботи клубу.

Зокрема, перуанський футболіст обурився тим, що його не використовує тренерський штаб команди.

Карлос Самбрано

"Якщо в команді відбуваються будь-які зміни, то йде іноземець, а не українець. У мене є товариш по команді з Хорватії, який грав у фіналі чемпіонату світу (Йосип Пиварич – ред.). Він також у другій команді. Вони можуть спокійно використовувати нас, але не роблять цього.У складі "Шахтаря" грають всі південноамериканці. І вони виграють всі, вони грають з великим задоволенням. Але в Києві інша ідея роботи. У клубі погана організація", – сказав Самбрано в інтерв'ю виданню Depor.

Як повідомляв OBOZREVATEL, "Динамо" не змогло обіграти львівські "Карпати" в матчі 12-го туру Прем'єр-ліги.

Дізнавайся результати матчів Ліги чемпіонів у нас в Telegram!