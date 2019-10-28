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28 жовтня • оновлено в 21:24
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"Погана організація": легіонер "Динамо" влаштував демарш, згадавши про "Шахтар"

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Захисник київського "Динамо" Карлос Самбрано розкритикував принципи організації гри та роботи клубу.

Зокрема, перуанський футболіст обурився тим, що його не використовує тренерський штаб команди.

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Карлос Самбрано

Карлос Самбрано

"Якщо в команді відбуваються будь-які зміни, то йде іноземець, а не українець. У мене є товариш по команді з Хорватії, який грав у фіналі чемпіонату світу (Йосип Пиварич – ред.). Він також у другій команді. Вони можуть спокійно використовувати нас, але не роблять цього.У складі "Шахтаря" грають всі південноамериканці. І вони виграють всі, вони грають з великим задоволенням. Але в Києві інша ідея роботи. У клубі погана організація", – сказав Самбрано в інтерв'ю виданню Depor.

Як повідомляв OBOZREVATEL, "Динамо" не змогло обіграти львівські "Карпати" в матчі 12-го туру Прем'єр-ліги.

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Особа
Карлос Самбрано
Тег
ФК Динамо Київ
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