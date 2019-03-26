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"Подобається критикувати": Коноплянка звернувся до вболівальників після перемоги збірної України

3.1тЧитати матеріал російською

Півзахисник збірної України Євген Коноплянка запропонував уболівальникам не звертати уваги на гру з Люксембургом, а порадіти за позитивний результат.

Євген Коноплянка

Євген Коноплянка

"Ви любите критикувати. Ми перемогли, давайте всі порадіємо. Хороша команда, вміє грати у футбол, грали компактно, організовано. В їхній бік компліменти. Повторю, буває таке в житті. Сьогодні нам пощастило. Хлопці добре грають. Це було видно. Вони виконали свою установку", — цитує Коноплянку tribuna.com.

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"Шевченко рідкісний щасливчик": соцмережі бурхливо відреагували на перемогу збірної України

Як повідомляв OBOZREVATEL, у другому турі кваліфікації чемпіонату Європи з футболу-2020 збірна України здобула неймовірну гостьову перемогу над Люксембургом. Успіх нашій команді приніс автогол суперника на 92-й хвилині.

Пізніше Шевченко прокоментував цей результат, віддавши належне футболістам держави-карлика.

Нагадаємо, що головні конкуренти України у групі B Португалія і Сербія зіграли на користь нашої команди, розписавши нічию.

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Теми
Люксембург - УкраїнаЄвро-2020
Особа
Євген Коноплянка
Теги
збірна України з футболузбірна Люксембургу з футболу
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Evans Judith
Evans Judith
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Сидоров Андрей
Сидоров Андрей
Так убого могут играть только окраинцы...тула сюда...сюда туда...как лошади...а толку ноль
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