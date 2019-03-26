"Подобається критикувати": Коноплянка звернувся до вболівальників після перемоги збірної України

Півзахисник збірної України Євген Коноплянка запропонував уболівальникам не звертати уваги на гру з Люксембургом, а порадіти за позитивний результат.

Євген Коноплянка

"Ви любите критикувати. Ми перемогли, давайте всі порадіємо. Хороша команда, вміє грати у футбол, грали компактно, організовано. В їхній бік компліменти. Повторю, буває таке в житті. Сьогодні нам пощастило. Хлопці добре грають. Це було видно. Вони виконали свою установку", — цитує Коноплянку tribuna.com.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у другому турі кваліфікації чемпіонату Європи з футболу-2020 збірна України здобула неймовірну гостьову перемогу над Люксембургом. Успіх нашій команді приніс автогол суперника на 92-й хвилині.

Пізніше Шевченко прокоментував цей результат, віддавши належне футболістам держави-карлика.

Нагадаємо, що головні конкуренти України у групі B Португалія і Сербія зіграли на користь нашої команди, розписавши нічию.

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