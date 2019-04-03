Почалися судоми: легендарний Пеле терміново госпіталізований

Триразовий чемпіон світу бразилець Пеле був терміново госпіталізований в Парижі.

За повідомленням радіостанції RMC Sport, "короля футболу" доставили в лікарню з судомами і високою температурою після зустрічі з нападником французького ПСЖ Килианом Мбаппе. Відзначається, що життю 78-річного бразильця нічого не загрожує.

Зустріч Пеле і Мбаппе була запланована на вересень 2018 го. Її довелося перенести через погане самопочуття бразильця.

За останні кілька років Пеле неодноразово потрапляв до лікарні через проблеми зі здоров'ям. На жеребкуванні чемпіонату світу в Москві, що відбулася в грудні 2018 року, він знаходився в інвалідному кріслі, так як переніс операцію на стегні. А в січні 2018-го був госпіталізований через виснаження організму.

Новини Французький вундеркінд ледь не побив вічний рекорд Пеле

Пеле - триразовий чемпіон світу в складі збірної Бразилії. Він став гравцем століття за версією Міжнародної футбольної асоціації.

Нагадаємо, в лютому минулого року син Пеле отримав 13 років в'язниці.

Як повідомляв OBOZREVATEL, лідер мадридського "Реала" і збірної Португалії Кріштіану Роналду повторив рекорд Пеле за кількістю перемог в клубному чемпіонаті світу.

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