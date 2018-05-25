Побиття фанів "Ліверпуля" у Києві: з'явилося перше відео побоїща

У мережі з'явилося відео бійки уболівальників ФК "Ліверпуль" з невідомими у Києві в кафе Rooster.

Судячи з кадрів The Daily Mirror, англійці захищалися від агресивних нападників стільцями і столами.

Банда у масках і капюшонах з черепами штурмувала заклад.

Англійці були шоковані тим, що українська поліція заарештувала лише двох із них.

Як повідомляв OBOZREVATEL, з'явилися фотографії з місця бійки уболівальників у Києві.

Нагадаємо, що фінал Ліги чемпіонів, який відбудеться 26 травня на НСК "Олімпійський", можна буде подивитися на великому екрані у фан-зоні на Контрактовій площі.