"Плюнув в обличчя": український журналіст "пройшовся" по Ракицькому

Відомий журналіст Дмитро Гордон різко висловився про захисника збірної України Ярослава Ракицького, який взимку 2019 року перейшов до російського "Зеніту". Український телеведучий вважає трансфер футболіста зрадою.

"З точки зору України, він вчинив, як погана людина. Тому що Російська Федерація розв'язала криваву війну проти України. Це наш ворог сьогодні. Не люди, не росіяни, ні. А державна машина. А спорт це політика, а футбол - це подвійна політика. І перейшовши до російського "Зеніту", фотографуючись із зенітівською футболкою, на якій написано "Росія", він плюнув мені і моїй країні в обличчя. Це його особистий вибір, його особисте право", - цитує Гордона Динамо від Шурика.

Ярослав Ракицький

Український журналіст підтримав рішення наставника національної команди Андрія Шевченка залишити екс-захисника "Шахтаря" поза заявкою на перші матчі кваліфікації чемпіонату Європи-2020.

"Я вважаю, що для Ракицького дорога в збірну однозначно повинна бути закрита. Нехай грає в російському "Зеніті", для нього це нормально. Але в збірній грати йому не треба. Думаю, що на місці Шевченка я б думав швидше. Мені б вистачило п'яти хвилин на роздуми. Збірна України гратиме без Ракицького", - заявив Гордон.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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