Пиву – ні, та багато риби: ЗМІ розкрили секретну дієту Роналду

Володар п'яти "Золотих м'ячів" Кріштіану Роналду є затятим прихильником здорового харчування. Вже довгі роки знаменитий футболіст дотримується суворої дієти.
Португальський форвард найняв спеціального тренера, який супроводжує його в поїздках і стежить за раціоном зірки.
Як повідомляє AS, 34-річний Роналду харчується шість разів на день, а основу дієти складають риба, морепродукти і овочі.
Кріштіану Роналду
Instagram Кріштіану Роналду
На сніданок футболіст віддає перевагу каші з нежирним сиром і фруктами. У яйцях він їсть виключно білок.
На ланч у нього легкий салатик і кілька фруктів.
На обід Роналду знову їсть салат, правда, подвійну порцію. До нього додається шматок м'яса або риби. Рибу один з найкращих футболістів світу вживає в першу чергу заради жирних кислот – вони сприяють зростанню м'язової маси і підвищують витривалість. Улюблені сорти – сібас, риба-меч, дорадо, морський окунь і лящ. Овочі в свою чергу прискорюють метаболізм.
На полуденок Роналду часто їсть роли з тунцем.
Вечеря – риба з овочами на пару або бобові з рисом. Головне в вечері – з'їсти її за 3-4 години до сну, вважає Роналду.
В якості перекусів футболіст використовує склянку свіжого соку або фрукт. Також дієта Роналду включає протеїнові коктейлі і мультивітаміни.
Instagram Кріштіану Роналду
Загалом гравець "Ювентуса" вживає 3000 калорій на день. Любить харчуватися вдома або на спортивній базі. Надає перевагу стравам, приготованим на грилі або в духовці. При цьому з раціону футболіста повністю виключені фастфуд, цукор, газовані напої, шоколад і пиво.
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