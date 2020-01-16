Пиву – ні, та багато риби: ЗМІ розкрили секретну дієту Роналду

Володар п'яти "Золотих м'ячів" Кріштіану Роналду є затятим прихильником здорового харчування. Вже довгі роки знаменитий футболіст дотримується суворої дієти.

Португальський форвард найняв спеціального тренера, який супроводжує його в поїздках і стежить за раціоном зірки.

Як повідомляє AS, 34-річний Роналду харчується шість разів на день, а основу дієти складають риба, морепродукти і овочі.

Кріштіану Роналду Instagram Кріштіану Роналду

На сніданок футболіст віддає перевагу каші з нежирним сиром і фруктами. У яйцях він їсть виключно білок.

На ланч у нього легкий салатик і кілька фруктів.

На обід Роналду знову їсть салат, правда, подвійну порцію. До нього додається шматок м'яса або риби. Рибу один з найкращих футболістів світу вживає в першу чергу заради жирних кислот – вони сприяють зростанню м'язової маси і підвищують витривалість. Улюблені сорти – сібас, риба-меч, дорадо, морський окунь і лящ. Овочі в свою чергу прискорюють метаболізм.

На полуденок Роналду часто їсть роли з тунцем.

Вечеря – риба з овочами на пару або бобові з рисом. Головне в вечері – з'їсти її за 3-4 години до сну, вважає Роналду.

В якості перекусів футболіст використовує склянку свіжого соку або фрукт. Також дієта Роналду включає протеїнові коктейлі і мультивітаміни.

Instagram Кріштіану Роналду

Загалом гравець "Ювентуса" вживає 3000 калорій на день. Любить харчуватися вдома або на спортивній базі. Надає перевагу стравам, приготованим на грилі або в духовці. При цьому з раціону футболіста повністю виключені фастфуд, цукор, газовані напої, шоколад і пиво.

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