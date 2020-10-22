Після провалу від 'Шахтаря' 'Реал' може звільнити Зідана: в ЗМІ назвали кандидатів

Керівництво мадридського "Реала" може звільнити головного тренера команди Зінедіна Зідана з його поста, стверджує AS.

Іспанська команда дуже слабо почала сезон, програвши "Кадісу" (0:1) в Ла Лізі і "Шахтарю" (2:3) в Лізі чемпіонів.

За даними місцевих ЗМІ, як кандидатури розглядаються Маурісіо Почеттіно, який очолював раніше "Тоттенгем Готспур", і Рауль Гонсалес, який зараз тренує резервну команду "Реала" – "Кастілью".

Як стверджують джерела, президент "Реала" Флорентіно Перес схиляється до Рауля, називаючи його ідеальною кандидатурою.

У питанні з Почеттіно гостро стоїть проблема контракту. 48-річний аргентинець хоче укласти з "Реалом" довготерміновий договір, щоб убезпечити себе і в будь-якому разі отримати всю зарплату до кінця контракту.

Зі свого боку, "Реал" намагається виплачувати звільненим тренерам тільки ту частину зарплати, яка залишилася до кінця поточного сезону, і за останній рік контракту.

Як повідомляв OBOZREVATEL, п'ять футболістів "Реала" виступили проти головного тренера команди Зінедіна Зідана.