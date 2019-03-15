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"Пішов додому плакати": Усик зважився на несподіваний крок після поразки "Динамо"

2.8тЧитати матеріал російською

Український боксер Олександр Усик підтримав київське "Динамо" після розгромної поразки від лондонського "Челсі" 0:5 у матчі 1/8 фіналу Ліги Європи.

На своїй сторінці в Instagram Усик опублікував відео, на якому він виконав легендарну пісню групи "Чайф" "Аргентина – Ямайка 5:0", адаптовану під "біло-синіх".

"Вчора ходив я на футбол, щоб підтримати своїх хлоп'ят. Побачив п'ять я в кут свій, пішов додому плакати. Який біль, який біль, "Челсі" - "Динамо" Київ 5:0", - переробив хіт український боксер разом зі своїм другом, який акомпанував йому на гітарі.

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Олександр Усик

Олександр Усик

instagram.com/usykaa

Відео Усик підписав словами підтримки київській команді.

"Незважаючи на вашу вчорашню поразку, ми все одно залишаємося відданими Вам", - написав абсолютний чемпіон світу в крузервейті.

Як повідомляв OBOZREVATEL, на поєдинок "Динамо" проти "Челсі" на НСК "Олімпійський" український боксер Олександр Усик пробрався, ретельно замаскувавши своє обличчя.

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Теми
Ліга ЄвропиДинамо - Челсі
Особа
Олександр Усик
Теги
ФК Динамо КиївФК Челсі
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Bennett Johnnie
Bennett Johnnie
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