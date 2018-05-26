Під час фіналу ЛЧ на поле вибігли неадеквати: опубліковано відео

Кілька уболівальників вибігли на поле київського НСК "Олімпійський" під час фіналу Ліги чемпіонів. Інцидент стався на останніх секундах зустрічі "Реал Мадрид" - "Ліверпуль".

Неадекватні глядачі прорвалися крізь охорону і спробували відібрати м'яч у Кріштіану Роналду. Стюарди стадіону швидко зреагували, перервавши "атаку" непрошених гостей, поваливши їх на газон.

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Нагадаємо, що вирішальна зустріч найпрестижнішого футбольного клубного турніру Європи завершилася з рахунком 3:1. Ключову роль в перемогу своєї команди вніс Гарет Бейл. Валлієць відзначився дублем, при тому, що перший гол уродженця Кардіффа став справжнім супершедевром.