Луганська "Зоря" надовго втратила 19-річного захисника Тимофія Сухаря. Перспективний український футболіст отримав важку травму - у нього розірвані хрестоподібні зв'язки.

Гравець юнацької збірної України пропустить через пошкодження коліна близько півроку. Як повідомляє goldtalant.com.ua, футболістові "Зорі" вже зробили операцію в Німеччині і він приступив до процесу реабілітації. Імовірно вона займе від 4 до 6 місяців.

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Варто відзначити, що Сухар тільки взимку поповнив склад луганського клубу, перейшовши з "Дніпра-1". На підготовчих зборах в Туреччині Тимофій був одним з основних виконавців в команді Юрія Вернидуба, проте в Прем'єр-лізі дебютувати не встиг.

Раніше "Обозреватель" повідомляв, що ключовий футболіст "Динамо" отримав серйозне пошкодження в матчі Ліги Європи з "Лаціо", який кияни програли з рахунком 0:2.