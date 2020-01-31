"Персикові збори": Коноплянка оцінив підготовку "Шахтаря"

Півзахисник донецького "Шахтаря" Євген Коноплянка назвав нинішні зимові збори команди "персиковими", заявивши, що завжди мріяв про таке міжсезоння.

"Це персикові збори, я про такі тільки й мріяв насправді. Якби у мене на початку кар'єри були такі збори, то я думаю, що переплюнув би навіть Славу Шевчука", – віджартувався Коноплянка в інтерв'ю YouTube-каналу Трендець.

Євген Коноплянка 24 Канал

Що стосується найгірших зборів, то вінгер "гірників" згадав часи в "Дніпрі" під керівництвом Хуанде Рамоса та німецький етап кар'єри.

"Найгірші були з Хуанде Рамосом, я думаю. Я кажу про фізичний стан, ми дуже багато бігали. І в Німеччині – там три роки відразу множаться на два", – додав український футболіст.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Євген Коноплянка розповів про нинішню атмосфері в збірній України в порівнянні з тим, що було на початку 2010-х років.

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