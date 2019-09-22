Переповнений стадіон у Англії влаштував стоячі овації Ярмоленку - відеофакт

Переповнений Олімпійський стадіон у Лондоні гідно оцінив чудову гру українського футболіста "Вест Хема" Андрія Ярмоленка проти "Манчестер Юнайтед".

Після того, як українця на 89-й хвилині замінили, фанати, які зібралися на арені встали, і оплесками провели його з поля. Андрій не залишився в боргу, і також поплескав своїм уболівальникам.

"Підтримка була чудовою. Я відчував, ніби закінчив свою кар'єру тут. Все аплодували мені, я дуже ціную це в наших уболівальниках. Вони приголомшливі: в кожному матчі ви відчуваєте себе особливою командою", - заявив після гри Андрій.

OBOZREVATEL пропонує своїм читачам самим зануритися в цю неймовірну атмосферу.

Як повідомляв OBOZREVATEL, матч 6-го туру чемпіонату Англії з футболу в Прем'єр-лізі "Вест Хем" завершився з рахунком 2:0. Ярмоленко чудовим ударом забив перший гол в цій грі.

Відзначимо, що 31 серпня Ярмоленко забив свій перший гол після тривалої перерви, пов'язаної з реабілітацією після проблем зі здоров'ям.

Гол Андрія виграв в голосуванні уболівальників "Вест Хема" за кращий забитий м'яч команди в серпні.

Нагадаємо, що Ярмоленко отримав важку травму в жовтні 2018-го. У 29-річного футболіста збірної України діагностували розрив ахілла.

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