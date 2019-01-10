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Перенесуть: стало відомо про глобальну революцію у Лізі чемпіонів

2.1тЧитати матеріал російською

Глава Dugout Елліот Річардсон розповів про революційні зміни у календарі Ліги чемпіонів УЄФА і європейських чемпіонатів.

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"Від дуже хороших джерел я чув, що Лігу чемпіонів перенесуть на вихідні. Матчі домашніх чемпіонатів в ці терміни перенесуть на середину тижня. Різний час початку матчів означає, що вони охоплюватимуть аудиторію в Азії та Америці. Зміни торкнуться і реалізації прав у внутрішніх чемпіонатах", — написав Річардсон у своєму Twitter.

Dugout — платформа для унікального контенту, яка належить дев'яти топ-клубам Європи і співпрацює із понад 80 командами загалом.

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Клуб футболіста збірної України можуть виставити з Ліги чемпіонів

Як повідомляв OBOZREVATEL, Європейський футбольний союз (УЄФА) може зважитися на радикальну зміну формату проведення Ліги чемпіонів в разі створення декількома топ-клубами Суперліги.

Раніше 11 європейських топ-клубів виступили з ініціативою організувати закриту комерційну лігу, яка замінить Лігу чемпіонів.

Читайте всі новини по темі "Ліга чемпіонів" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Ліга чемпіонів
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