Перенесуть: стало відомо про глобальну революцію у Лізі чемпіонів

Глава Dugout Елліот Річардсон розповів про революційні зміни у календарі Ліги чемпіонів УЄФА і європейських чемпіонатів.

"Від дуже хороших джерел я чув, що Лігу чемпіонів перенесуть на вихідні. Матчі домашніх чемпіонатів в ці терміни перенесуть на середину тижня. Різний час початку матчів означає, що вони охоплюватимуть аудиторію в Азії та Америці. Зміни торкнуться і реалізації прав у внутрішніх чемпіонатах", — написав Річардсон у своєму Twitter.

There is a lot happening in the football world right now. I hear from very good sources that CL will be moving to weekends. Domestic games on those weeks will move to mid-week. Means split kick off times and brings in Asia and Americas audiences. Changes domestic rights packages.