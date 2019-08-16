Перед матчем Ліги Європи сталася смертельна трагедія

Перед матчем 3-го раунду кваліфікації Ліги Європи між кіпрським "Аполлоном" (Лімассол) і австрійською "Аустрією" помер делегат УЄФА Адріан Тіткомб з Великобританії.
Поліція Кіпру повідомила, що 74-річний британець помер незадовго до поєдинку в лобі готелю в Нікосії.
Адріан Тіткомб
ua-football.com
За інформацією www.ua-football.com, Тіткомбу стало погано - він знепритомнів, сидячи з колегами в готелі. Делегата безуспішно спробували привести до тями, після чого доставили в лікарню, де лікарі констатували смерть британця.
Незважаючи на трагедію, поєдинок розпочався за розкладом. "Аполлон" виграв 3:1 (за сумою двох зустрічей - 5:2) і пройшов у наступний раунд, де зіграє з ПСВ.
Як повідомляв OBOZREVATEL, смертельною трагедією завершився матч в Аргентині - воротар помер після того, як відбив вирішальний удар у серії пенальті.
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