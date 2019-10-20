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20 жовтня • оновлено в 10:51
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"Подумав, що не варто Ярмоленку грати": тренер "Вест Хема" висловився про українця

"Подумав, що не варто Ярмоленку грати": тренер "Вест Хема" висловився про українця
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Головний тренер англійського клубу "Вест Хем" Мануель Пеллегріні на випустив Ярмоленка в старті на матч з "Евертоном", щоб не навантажувати футболіста після його двох матчів за збірну України.

"Я подумав, що не варто Ярмоленку грати 3 матчі за тиждень після того, як він недавно відновився від важкої травми. Він двічі зіграв за збірну, і я вирішив сьогодні залишити його в запасі на перший тайм. Але я не думаю, що це стало причиною поразки. "Евертон" заслужив перемогу", - цитує Пеллегріні sport.ua.

У матчі чемпіонату Англії "Вест Хем" поступився "Евертону" 0:2, а український вінгер Андрій Ярмоленко вийшов на поле тільки після перерви і не допоміг виправити ситуацію.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, 3 жовтня Пеллегріні оцінив гру українця Андрія Ярмоленка в поточному сезоні чемпіонату Англії.

На позаминулому тижні Ярмоленко відзначився переможним голом у ворота легендарного "Манчестер Юнайтед". Українець був визнаний кращим гравцем того матчу.

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Тема
Чемпіонат Англії
Особа
Андрій Ярмоленко
Місце
Англія
Тег
ФК Вест Хем
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