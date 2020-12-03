Пеле звернувся до померлого Марадони

Легендарний бразильський футболіст Пеле в себе в Instagram зізнався в любові до колишнього гравця збірної Аргентини Дієго Марадони, який помер 25 листопада.

Бразилець заявив, що Дієго був генієм і "чарівником із м'ячем біля ніг" і залишиться назавжди "другом із великим серцем".

"Минув тиждень відтоді, як ти покинув цей світ. Багато людей любили порівнювати нас протягом усього свого життя. Ти був генієм, який зачарував світ. Сьогодні я знаю, що світ був би набагато кращим, якби ми менше порівнювали один одного, а більше захоплювалися. Своїм прикладом ти навчив нас, що ми повинні любити й казати "Я люблю тебе" набагато частіше. Якось, на небесах, ми будемо грати разом в одній команді. І я зможу знову обійняти тебе", – написав бразилець.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Марадона помер у середу, 25 листопада, у своєму будинку в Буенос-Айресі. Розтин показав, що причиною смерті стала гостра серцева недостатність на фоні набряку легенів.

Одразу після похорону Дієго 19-річний Сантьяго Лара заявив, що він є сином Марадони, й зажадав провести ДНК-тест, щоб довести свою правоту.

Пізніше в мережі з'явилося, можливо, останнє прижиттєве відео з легендарним футболістом.