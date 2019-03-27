МоваЯзык
Візьміть участь
у розіграші
1 кг кави в зернах Взяти участь
Приз
Реєстрація
ЕкономікаШоу

/Новини футболу

"От не*єр робити": Вацко підколов Люксембург за офіційний протест щодо збірної України

3.4тЧитати матеріал російською

Відомий український коментатор Віктор Вацко із сарказмом відреагував на новину про те, що Люксембург подав офіційний протест в УЄФА на результат матчу зі збірною України у відборі Євро-2020.

Віктор Вацко

Віктор Вацко

Кадр з відео

"В історії з Мораесом не покидає голову думка: в Люксембурзі самі вирішили порахувати дні, проведені Жуніором в Україні, або хто підказав? Вже бачу картину: сидить такий президент федерації футболу Люксембургу з календарем і калькулятором і думає: "От не*єр мені сьогодні робити, то чому б не порахувати, скільки ж днів провів в Україні Мораеc", — написав Вацко на своїй сторінці в Twitter.

Новини
Україна на останній хвилині вирвала вольову перемогу над Люксембургом у відборі Євро-2020

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що збірна України з футболу може отримати технічні поразки 0:3 за перші матчі відбору Євро-2020 через неправильну натуралізацію бразильського новачка нашої команди Жуніора Мораеса.

У Федерації футболу України вже виступили з офіційною заявою, повідомивши, що отримання громадянства Мораесом відбулося без порушень.

Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!

Читайте всі новини по темі "Люксембург - Україна" на сайті "OBOZREVATEL".

Теми
Люксембург - УкраїнаЄвро-2020
Особа
Віктор Вацко
Тег
збірна України з футболу
Поділитися у Facebook
3
Коментарі
21
8
Смішно
3
Цікаво
1
Сумно
3
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані
Boss Fima
Boss Fima
Вацко подколол Люксембург? Ты вообще кто такой, подкалывать Люксембург? Меркель или Трамп? Иди сортиры драй у поляков!
Показати коментар повністю
Відповісти
0
3
Махал Махалыч
Махал Махалыч
Boss Fima, очередной паРашный вылупок вылез из паРаши. Дегенерат кацапский - тут не рассея. Тут ни водки, ни ягеля нет. Алень, скачи в свой лес алений...
Показати коментар повністю
Відповісти
2
0
Snigyr Maksym
Snigyr Maksym
Boss Fima, покажи пример, жопошник )
Показати коментар повністю
Відповісти
2
0

Блоги / думки