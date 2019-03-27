"От не*єр робити": Вацко підколов Люксембург за офіційний протест щодо збірної України

Відомий український коментатор Віктор Вацко із сарказмом відреагував на новину про те, що Люксембург подав офіційний протест в УЄФА на результат матчу зі збірною України у відборі Євро-2020.

Віктор Вацко Кадр з відео

"В історії з Мораесом не покидає голову думка: в Люксембурзі самі вирішили порахувати дні, проведені Жуніором в Україні, або хто підказав? Вже бачу картину: сидить такий президент федерації футболу Люксембургу з календарем і калькулятором і думає: "От не*єр мені сьогодні робити, то чому б не порахувати, скільки ж днів провів в Україні Мораеc", — написав Вацко на своїй сторінці в Twitter.

Вже бачу картину: сидить Собі такий президент Федерации футболу Люксембургу з календарем и калькулятором и думає: "від нех ₴₴ р мені сегодня делать, то чому б НЕ порахувати, скільки ж днів провів в Україні Мораес" ☝🏻🧐 - Viktor Vatsko (@ViktorVatsko) 26 березня 2019 р

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що збірна України з футболу може отримати технічні поразки 0:3 за перші матчі відбору Євро-2020 через неправильну натуралізацію бразильського новачка нашої команди Жуніора Мораеса.

У Федерації футболу України вже виступили з офіційною заявою, повідомивши, що отримання громадянства Мораесом відбулося без порушень.

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