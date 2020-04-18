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18 квітня • оновлено в 14:14
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Оштрафований Саленко назвав поліцейських Києва дебілами, згадавши Санкт-Петербург

2.1т
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Легендарний екснападник київського "Динамо" Олег Саленко розповів свою версію скандалу зі столичною поліцією.

Олег Саленко

Олег Саленко

кадр з відео

"Я стояв бiля майданчика і дивився, як хлопці грають у футбол. Я часто буваю на цьому майданчику - мій син тут грає. Коли приїхали всі ці дебіли, я сказав хлопцям, щоб розходилися і взяв удар на себе Що мені пред'явили поліцейські? Тільки те, що я нібито треную цих хлопців, хоча це не так. Поліцейські склали акт, щось там написали, я їм сказав йти подалі. Журналістка, яка тут працювала, просто попіарилася на мені. Вони в своєму сюжеті запікали деякі моменти, як ніби я нецензурно лаявся, хоча це не так. Я ж виріс у Санкт-Петербурзi, Дуже рідко використовую мати", – цитує Саленка Чемпіон.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 16 квітня Саленко прокоментував ситуацію, в якій він нахамив поліцейським і був оштрафований на 17 тисяч грн за порушення карантину.

Відзначимо, що раніше Саленко шокував уболівальників своїм видом.

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Автор
Максим Богданов Максим Богданов
Особа
Олег Саленко
Місце
Україна Київ
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Витёк Шендурович
Витёк Шендурович
Украина - недострана спивающихся скакунов.
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