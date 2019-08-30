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"Олександрія" отримала суперників у Лізі Європи

1.6т Читати матеріал російською

У Монако в конгрес-центрі "Грімальді-форум" відбулося жеребкування групового етапу Ліги Європи сезону-2019/2020, на якому своїх суперників отримала "Олександрія".

"Олександрія" отримала суперників у Лізі Європи

Бронзовий призер минулого чемпіонату України вперше виступить на груповій стадії турніру єврокубків. Олександрійці потрапили в основний етап безпосередньо, минаючи матчі кваліфікації.

"Олександрія" потрапила в групу I, де зіграє з німецьким "Вольфсбургом", бельгійським "Гентом" і французьким "Сент-Етьєном".

Матчі першого туру пройдуть 19 вересня 2019 року. Повний розклад буде відомо пізніше.

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Жеребкування Ліги Європи: розклади для "Динамо" і "Олександрії"

Відзначимо, що на жеребкуванні команда Володимира Шарана була посіяна в останній четвертий кошик, тому присутність слабких суперників в її групі практично виключалася.

"Олександрія" отримала суперників у Лізі Європи

ПФК "Олександрія"

Як повідомляв OBOZREVATEL, своїх суперників по груповому турніру Ліги Європи дізналося також "Динамо".

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Тема
Ліга Європи
Місце
Монако Монте Карло
Тег
ПФК Олександрія
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