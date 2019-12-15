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15 грудня • оновлено в 22:48
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Український футболіст забив приголомшливий переможний гол з 25 метрів

Український футболіст забив приголомшливий переможний гол з 25 метрів
Зустріч завершилася з рахунком 1:0
2.3т Читати матеріал російською

Український півзахисник донецького "Шахтаря" Олександр Зубков відзначився неймовірним голом за "Ференцварош", де він виступає в оренді.

23-річний футболіст вийшов в стартовому складі на матч 16-го туру чемпіонату Угорщини проти "Діошдьйора" і на 14-й хвилині відкрив рахунок. Уродженець Макіївки фантастично виконав штрафний удар, вразивши ворота суперників з 25 метрів.

Новини
Український футболіст забив фантастичний гол через все поле

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Зубков відзначився чудовою грою за "Ференцварош" в матчі першого кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів

Удар ексфутболіста молодіжної збірної України приніс перемогу його команді над "Лудогорца".

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Автор
Максим Богданов
Особа
Олександр Зубков
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