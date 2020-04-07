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7 квітня • оновлено в 10:24
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Олександр Алієв розповів, що у нього піднялася температура та розпочався кашель

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Ексфутболіст київського "Динамо", який раніше висміював коронавірус, Олександр Алієв розповів, що у нього піднялася температура і почався кашель, і запитав, що йому робити.

"Скажіть мені, будь ласка, що робити? Температура 37.4-37.5. Уже міряв чотири рази. Але почуваю себе добре, тільки кашляю. Що скажете на це? Просто захворів, простудився чи як? Поки самопочуття нормальне у мене. Чому я цікавлюся – чи є сенс викликати швидку? Почитаю будь-які коментарі, буде приємно, якщо щось порадите. Це я прогулявся сьогодні якраз", – записав Алієв Instagram-сторіз.

Олександр Алієв з дочкою

Олександр Алієв з дочкою

@ aliev_sasha88

Варто відзначити, що раніше в цей же день ексфутболіст виходив на прогулянку з дочкою в парк.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Алієв називав новини про велику кількість смертей від коронавірусу "фейком".

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Читайте всі новини по темі "Коронавірус" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Михайло Морозов Михайло Морозов
Тема
Коронавірус
Особа
Олександр Алієв
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