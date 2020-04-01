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1 квітня • оновлено в 12:32
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Оголосили бойкот: білоруські фанати звинуватили Лукашенка у брехні через коронавірус

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Фанати білоруського "Нємана" відмовилися відвідувати матчі команди в національній першості і закликали до того ж вболівальників всіх футбольних клубів країни.

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Ультрас гродненського клубу висловили впевненість в тому, що влада країни і президент Олександр Лукашенко приховують справжню інформацію про пандемію коронавірусу. Вони також виступили за зупинку чемпіонату.

ультрас "Німану"

ультрас "Німану"

tut.by

"Ми усвідомлюємо, що нам "хтось бреше", і через складну епідеміологічну ситуацію в країні ми перестаємо відвідувати домашні та виїзні матчі нашої команди. Це рішення непросте, нам складно залишити команду без підтримки, але зараз головне – здоров'я наших громадян. Ми закликаємо всі фанатські рухи Білорусі до цього. Давайте залишимося вдома, знизимо ризики, пов'язані з поширенням коронавірусу, захистимо себе та своїх близьких. Ми також закликаємо АБФФ під керівництвом Базанова нарешті набратися сміливості і призупинити чемпіонат, як це зробили у всьому світі", – наводить текст заяви фанатів "Нєману" tut.by.

Відзначимо, що першість Білорусі залишається єдиною в Європі, матчі якої проводяться, незважаючи на коронавірус.

Як повідомляв OBOZREVATEL, до Білорусі висунули жорсткі вимоги через продовження чемпіонату країни з футболу.

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Читайте всі новини по темі "чемпіонат Білорусі" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Олександр Чеканов Олександр Чеканов
Тема
чемпіонат Білорусі
Місце
Білорусь Гродно
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