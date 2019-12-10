Офіційно: збірна України з футболу зіграє проти чемпіонів світу

Товариський матч між збірними України та Франції, який заплановано на 27 березня 2020 року, офіційно підтверджений Федерацією футболу Франції (ФФФ).

"Франція проведе чотири матчі напередодні Євро-2020 (12 червня-12 липня). Два матчі в березні проти України і Фінляндії, потім іще два в понеділок 1 і 8 червня (проти супротивників, які ще не визначені). Ці чотири зустрічі пройдуть у Франції", – йдеться у повідомленні пресслужб ФФФ.

Україна - Франція

Як повідомляв OBOZREVATEL, Бельгія відмовилася від виставкового матчу з Францією через острах потерпіти в ньому поразку.

Нагадаємо, що в липні минулого року збірна Франції вдруге в своїй історії виграла чемпіонат світу з футболу. Неймовірно результативний фінальний поєдинок ЧС-2018 у Москві на "Лужниках" проти команди Хорватії завершився з рахунком 4:2.

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