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10 грудня • оновлено в 22:43
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Офіційно: збірна України з футболу зіграє проти чемпіонів світу

4.1т
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Товариський матч між збірними України та Франції, який заплановано на 27 березня 2020 року, офіційно підтверджений Федерацією футболу Франції (ФФФ).

"Франція проведе чотири матчі напередодні Євро-2020 (12 червня-12 липня). Два матчі в березні проти України і Фінляндії, потім іще два в понеділок 1 і 8 червня (проти супротивників, які ще не визначені). Ці чотири зустрічі пройдуть у Франції", – йдеться у повідомленні пресслужб ФФФ.

Україна - Франція

Україна - Франція

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Україна – Франція: товариський матч під питанням

Як повідомляв OBOZREVATEL, Бельгія відмовилася від виставкового матчу з Францією через острах потерпіти в ньому поразку.

Нагадаємо, що в липні минулого року збірна Франції вдруге в своїй історії виграла чемпіонат світу з футболу. Неймовірно результативний фінальний поєдинок ЧС-2018 у Москві на "Лужниках" проти команди Хорватії завершився з рахунком 4:2.

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Автор
Максим Богданов
Місце
Франція Париж
Теги
Збірна України з футболу Збірна Франції з футболу
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Махал Махалыч
Махал Махалыч
Попробуем на вкус жабятину! Кацaпская сволочь пусть жрет мельдоний по своему обыкновению! Скот росейский - потомственные наркоманы!
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Нуланд Печеньки
Нуланд Печеньки
Махал Махалыч, Махал Махалыч, раздвигай по привычке копыта для приёма французского баклажана в натруженную дырку.
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