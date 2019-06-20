Офіційно: Срна повернувся у "Шахтар"

Легендарний капітан донецького "Шахтаря" Даріо Срна завершив виступи в італійському "Кальярі" і повернувся в донецьку команду.

Хорват обійме пост помічника головного тренера Луїша Каштру. Про це повідомляє пресслужба "гірників". Водночас про те, що Срна завершив кар'єру гравця, нічого невідомо.

Даріо Срна ФК "Шахтар"

Зазначимо, що Даріо виступав у складі "Шахтаря" з 2003-го по 2018 рік. Він встановив абсолютний рекорд клубу за кількістю ігор. За 15 років у "Шахтарі" Срна провів 536 матчів і забив 49 голів, завоювавши з командою 26 трофеїв: Кубок УЄФА, 10 чемпіонств, 7 Кубків і 8 Суперкубків України.

Як повідомляв OBOZREVATEL, півзахисник донецького "Шахтаря" і збірної України Віктор Коваленко може перейти в італійський клуб.

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