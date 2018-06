Офіційно: "Шахтар" здійснив гучний трансфер

Донецький "Шахтар" і англійський "Манчестер Юнайтед" офіційно підтвердили інформацію про трансфер зіркового футболіста легіонера "гірників" Фреда. 25-річний півзахисник, який потрапив в заявку збірної Бразилії на ЧС-2018 в Росії, після п'яти сезонів в українському клубі продовжить кар'єру в стані "червоних дияволів".

#MUFC is delighted to announce it has reached an agreement with Shakhtar Donetsk for the transfer of Fred.



More details: https://t.co/uQM1R6bmgH pic.twitter.com/52Kg4k2jT8