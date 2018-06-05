Офіційно: "Шахтар" здійснив гучний трансфер

Донецький "Шахтар" і англійський "Манчестер Юнайтед" офіційно підтвердили інформацію про трансфер зіркового футболіста легіонера "гірників" Фреда. 25-річний півзахисник, який потрапив в заявку збірної Бразилії на ЧС-2018 в Росії, після п'яти сезонів в українському клубі продовжить кар'єру в стані "червоних дияволів".

#MUFC is delighted to announce it has reached an agreement with Shakhtar Donetsk for the transfer of Fred.



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При цьому фінансові деталі угоди, за словами гендиректора "Шахтаря" Сергія Палкіна, розголошуватися не будуть. Однак функціонер висловив задоволення цим продажем клубу. "Згідно з домовленістю ми не можемо розкрити фінансові умови. Але можу сказати одне - ми повністю задоволені умовами угоди. Дякую Фреду за роки, проведені у "Шахтарі", за трофеї і титули, які він допоміг виграти клубу", - написав Палкін на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook.

У складі української команди Фред провів 155 матчів у всіх турнірах. На його 15 забитих м'ячів у футболці "Шахтаря".

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Жозе Моуріньо поставив ультиматум Фреду через те, що бразилець затягував переговори про перехід в "Манчестер Юнайтед".