Офіційно: призначено нового головного тренера збірної Іспанії

Після раптової відставки Хулена Лопетегі пост головного тренера збірної Іспанії зайняв Фернандо Йерро.

Про це йдеться в повідоменні на офіційному ресурсі Королівської федерації футболу Іспанії ( RFEF ).

Наставник буде офіційно представлений президентом національної федерації Луїсом Рубіалесом на прес-конференції на базі в Краснодарі, де розташувалася "червона фурія".

Фернадо Йерро 50 років. На тренерському терені іспанець пробував себе в якості асистента в мадридському "Реалі" в сезоні 2014/2015 і, стоячи біля керма в "Реал Ов'єдо" в сезоні 2016/2017.

Як повідомляв OBOZREVATEL, екс-наставник збірної напередодні підписав контракт з "Реалом".