УкрEngРус
Реєстрація
ЕкономікаШоу

Офіційно: призначено нового головного тренера збірної Іспанії

1.3тЧитати новину російською

Після раптової відставки Хулена Лопетегі пост головного тренера збірної Іспанії зайняв Фернандо Йерро.

Новини
Де дивитися Португалія - Іспанія: розклад трансляцій ЧС-2018

Про це йдеться в повідоменні на офіційному ресурсі Королівської федерації футболу Іспанії ( RFEF ).

Наставник буде офіційно представлений президентом національної федерації Луїсом Рубіалесом на прес-конференції на базі в Краснодарі, де розташувалася "червона фурія".

Фернадо Йерро 50 років. На тренерському терені іспанець пробував себе в якості асистента в мадридському "Реалі" в сезоні 2014/2015 і, стоячи біля керма в "Реал Ов'єдо" в сезоні 2016/2017.

Як повідомляв OBOZREVATEL, екс-наставник збірної напередодні підписав контракт з "Реалом".

Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
2
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Новые
Старые
Лучшие
Худшие

Наші блоги