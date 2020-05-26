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26 травня • оновлено в 20:36
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Офіційно: названа дата відновлення УПЛ

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Українська асоціація футболу офіційно підтвердила, що чемпіонат України з футболу в Прем'єр-лізі відновиться 30 травня.

Офіційний сайт УПЛ

Офіційний сайт УПЛ

скріншот

Офіційний сайт УАФ

Офіційний сайт УАФ

скріншот

Міністерство охорони здоров'я України дало дозвіл на проведення матчів Favbet Ліги (УПЛ) і Кубку України починаючи з 30 травня без глядачів.

На виконкомі Української асоціації футболу було підтримано рішення про відновлення чемпіонату і Кубка України з 30 травня. Згідно з планом-календарем завершальний, 32-й тур запланований на 19 липня (базова дата), матчі плей-офф за путівку в Лігу Європи - на 25-е і 29 липня.

План-календар УПЛ-2020 (картинка клікабельна)

План-календар УПЛ-2020 (картинка клікабельна)

УПЛ

Дирекція УПЛ затвердила дати і час проведення матчів 24-го туру Favbet Ліги:

30 травня - субота

"Колос" - "Десна" 14:00

"Олександрія" - "Зоря" 17:00

"Дніпро-1" - "Олімпік" 17:00

31 травня - неділя

"Ворскла" - "Львів" 14:00

"Карпати" - "Маріуполь" 14:00

"Шахтар" - "Динамо" 17:00

Як повідомляв OBOZREVATEL, стало відомо, як будуть проходити матчі в УПЛ після карантину.

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Автор
Максим Богданов Максим Богданов
Теми
Прем'єр-ліга України Карантин в Україні
Місце
Україна
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