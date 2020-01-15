Офіційно: Лунін перейшов у новий клуб

Український воротар мадридського "Реала" Андрій Лунін перейшов у команду другого за силою іспанського дивізіону "Реал Ов'єдо" на правах оренди.

Як повідомляє офіційний сайт команди, українець захищатиме кольори астурійського клубу до 30 червня 2020 року. Про дату та час офіційної презентації Луніна буде оголошено пізніше.

Андрій Лунін Телеканал Футбол

Варто зазначити, що "Реал Ов'єдо" веде боротьбу за виживання в іспанській Сегунді, перебуваючи на відстані одного очка від зони вильоту.

Нагадаємо, що в першій половині сезону український голкіпер був гравцем "Вальядоліда", але провів лише два матчі за команду в Кубку Іспанії. В останньому поєдинку за клуб проти "Марбельї" він став героєм, відбивши два пенальті в післяматчевій серії, що дозволило "Вальядоліду" вийти в наступний раунд.

Як повідомляв OBOZREVATEL, головний тренер мадридського "Реала" Зінедін Зідан поставив обов'язкову умова керівництву клубу щодо Андрія Луніна.

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