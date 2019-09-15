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15 вересня • оновлено в 15:34
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Офіційно: "Динамо" підписало півзахисника "Шахтаря"

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Юний український півзахисник донецького "Шахтаря" Ділан Вуанту підписав контракт київським "Динамо".

Ділан Вуанту

Ділан Вуанту

Прізвище 16-річного футболіста з'явилося в заявці "Динамо" U-17 на офіційному сайті Української асоціації футболу.

Офіційно: "Динамо" підписало півзахисника "Шахтаря"

Вуанту починав свою кар'єру, виступаючи за ДЮСШ-11 "Чорноморець" Одеса і "Шахтаря". У складі "гірників" гравець провів два останні сезони, виступаючи в першості Дитячо-юнацької футбольної ліги України.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, 5 вересня київське "Динамо" прибрало з заявки на сезон чемпіонату України по футболу в Прем'єр-лізі одразу трьох гравців.

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Тема
Трансфери
Теги
ФК Динамо Київ ФК Шахтар
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