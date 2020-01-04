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4 січня • оновлено в 11:06
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Офіційно: "Динамо" підписало футболіста iз чемпіонату Росії

2.1т
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Футбольний клуб "Динамо" погодив умови контракту з 21-річним нігерійським футболістом Беніто, останнім клубом якого був російський ФК "Тамбов".

Згідно з умовами договору, Олабіран Блессинг Муіва, більш відомий як Беніто, буде виступати за "Динамо" в найближчі 3,5 року, повідомляє прес-служба киян.

Основна позиція Беніто - фланговий гравець атаки. Має досвід ігор на обох флангах, а також на позиції центрального форварда.

Угода буде підписана в разі успішного проходження нігерійцем медобстеження, яке заплановане на 10 січня.

Беніто має досвід виступів за збірну Нігерії U23. Раніше, крім "Тамбова", він грав за "Саксан" (Молдова), "Локомотив" Ташкент (Узбекистан) і "Луч" Мінськ (Білорусь).

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Як повідомляв OBOZREVATEL, "Динамо" і бразильський "Корінтіанс " в перший день нового року досягли угоди по переходу футболіста "біло-синіх" Сідклея.

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Автор
Максим Богданов
Тема
Трансфери
Місце
Україна Київ
Тег
ФК Динамо Київ
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